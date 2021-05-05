Израильский премьер Биньямин Нетаньяху не смог сформировать правительство в отведенный ему на это срок

В полночь истекли 28 дней, прошедшие с досрочных парламентских выборов. Кто из политиков следующим будет пытаться создать правящую коалицию, в ближайшие дни должен решить израильский президент. Партия «Ликуд» могла рассчитывать на продление мандата еще на две недели (так, например, происходило в предыдущие годы), но, как отмечает газета «Коммерсант», в этот раз ее шансы на успех были крайне малы, и она сама решила вернуть мандат президенту.

В последние годы стране не удается выйти из правительственного кризиса. Коалиции разваливаются досрочно или же их не получается создать вовсе.