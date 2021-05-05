Причастным к деятельности экстремистских организаций могут запретить баллотировать в Госдуму

Законопроект внесли глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и другие депутаты. Ограничения предлагают распространить и на тех, кто жертвовал деньги организациям, признанным экстремистскими. По данным соратников Алексея Навального, запрет угрожает более чем 200 тысячам человек. Ранее столичная прокуратура потребовала признать экстремистскими структуры, связанные с оппозиционером.