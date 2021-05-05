Причастным к деятельности экстремистских организаций могут запретить баллотировать в Госдуму

Законопроект внесли глава комиссии по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарев, первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев и другие депутаты. Ограничения предлагают распространить и на тех, кто жертвовал деньги организациям, признанным экстремистскими. По данным соратников Алексея Навального, запрет угрожает более чем 200 тысячам человек. Ранее столичная прокуратура потребовала признать экстремистскими структуры, связанные с оппозиционером.
2021-05-05T01:05:58+03:00
2021-05-05T01:05:58+03:00
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01:05, 05 мая 2021
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