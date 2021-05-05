Российское правительство вновь обсуждает введение штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч

Отказаться от т.н. нештрафуемого порога скорости, по сведениям газеты «Коммерсантъ», просит мэрия Москвы.
2021-05-05T00:06:18+03:00
2021-05-05T00:06:18+03:00
https://echo.msk.ru/news/2833088-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
00:06, 05 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…