Z Архив новостей новости
5 8 6 1755
00:04, 05 мая 2021

ЕС может ввести новые санкции против России в случае отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека

Этого не исключил спецдокладчик ПАСЕ по отравлению политика Алексея Навального.

Российские власти до начала лета должны освободить Алексея Навального из колонии. Если этого не произойдёт и Кремль решение ЕСПЧ проигнорирует, Евросоюз начнёт процедуры, которые могут привести к введению новых санкций. Об этом телеканалу Дождь рассказал спецдокладчик ПАСЕ по отравлению Навального и депутат Национального собрания Франции Жак Мэр. Он назвал худшим из возможных исходов исключение России из ПАСЕ и Совета Европы. Жак Мэр отметил, что внутри Совета Европы совсем другие настроения в отличие от тех, что были пару лет назад, когда российской делегации решили дать шанс стать полноправным членом, и она вернулась в ПАСЕ. Москва на этот жест так и не ответила, сожалеет Жак Мэр. Он сам недавно оказался под российскими санкциями. Спецдокладчика ПАСЕ, который должен был приехать в нашу страну для расследования отравления Навального, Россия внесла в чёрный список. Там же оказался глава Европарламента Давид-Мария Сассоли и ещё шесть граждан ЕС. Санкции в МИДе назвали ответом на ограничительные меры Брюсселя в отношении российского генпрокурора и ряда руководителей силовых ведомств, введённые в связи с покушением на оппозиционного политика.

Жак Мэр собирается подать повторный запрос на визит в страну для подготовки отчета по ситуации вокруг Алексея Навального.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Ощущение раскола в американских мозгах Другую формируют радикалы из спецслужб и конгресса, продолжающие изобретать мифические угрозы извне и запугивать население, вплоть до президента, грядущим коллапсом доминирующих американских позиций в мире…

5 126 6 11549 29.04
Блоги

ПЭН-Москва и Ассоциация «Свободное слово» в поддержку Ивана Павлова и «Команды 29» Преследование Ивана Павлова, изъятие конфиденциальных адвокатских досье — это акт устрашения не только для Павлова, но и для всего адвокатского сообщества, а также попытка вывести адвоката Павлова из дела Ивана Сафронова…

5 49 6 6366 03.05
Интервью Персонально ваш

Любовь Соболь гость: Любовь Соболь юрист, политик, кандидат в депутаты Госдумы

Не нужно убивать предпринимательскую жилку в людях. Пусть люди хотят больше зарабатывать. Просто эти перекосы, когда у нас у кого-то есть дворец за 100 млрд. рублей, а кто-то не может себе на пенсию оплатить квитанцию за ЖКХ — этого быть не должно…

5 74 6 9821 04.05
#слушать 51:12 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Заявление журналистов в поддержку «Важных историй», DOXA и «Медузы» «Призываем российское правительство выполнять свои обязанности по охране и защите свободы слова»...

5 68 6 9631 03.05
Блоги

Кусок эфира

Александр Проханов: Журналист не является священной коровой Если власти или государству надо обыскать журналиста во время демонстрации, власть вправе это делать. Журналист пусть не кочевряжится, не строит из себя четвертую власть…

5 126 6 18594 28.04
Блоги

МИД РФ: Действия ЕС не оставляют сомнений, что их истинная цель — любой ценой сдержать развитие нашей страны Заявление МИД России в связи с российскими ответными мерами на очередные санкционные решения ЕС…

5 83 6 12682 30.04
Новости

Выплаты ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы в России оказались ниже, чем в Казахстане и Узбекистане Размер выплат может быть связан с численностью ветеранов в трех странах…

5 37 6 6886
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Майки к лету» Ни о каком препятствовании работе журналистов в России речи не идет — американским властям не надо никого обманывать, вбрасывая подобную дезинформацию…

5 152 6 29789 30.04
Новости

Германия приостановила действие разрешения на строительство газопровода «Северный поток 2» Это связано с иском экологов…

5 48 6 9453
Блоги

Коммунальщики закрасили граффити с портретом Алексея Навального в Петербурге Рисунок просуществовал несколько часов…

5 252 6 49750 28.04
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Забытые герои В нашем случае, уместно спросить кремлёвских — ребята, вы знаете такое слово «совесть»? Бесполезно спрашивать — совести у них нет, и суммы, выплаченные российским ветеранам, которые я просто назвал бы «гробовые», тому свидетельство…

5 116 6 22809 04.05
Блоги

Дмитрий Милин: Сахаров, контр-адмирал Фомин и «супер-торпеда» Она должна была взрываться у побережья США и вызывать искусственное цунами, которое смывало бы американские прибрежные города…

5 95 6 19214 04.05
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Не осудил за преступления киевскую хунту – все, иностранный агент Если ты критикуешь Путина – это не значит, что ты враг России. Ты можешь быть патриотом и при этом критиковать Путина. Но если ты не осудил репрессивную киевскую хунту – никаких шансов…

5 82 6 17960 29.04
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

О страхе Никогда не забуду того мерзкого страха, который я ощущала. Надпись я старательно прикрывала рукой, но мне казалось, что весь вагон ее видит, я обливалась потом и не очень соображала, что читаю…

5 359 6 80071 29.04
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Диалоги с людьми. Часть I. Метро Каждый год я провожу несколько больших встреч с москвичами. К сожалению, в прошлом году встречаться было невозможно. Но теперь мы решили вернуться к этой доброй традиции…

5 27 6 6387 02.05
Новости

Два человека погибли и полтора десятка пострадали в результате пожара в гостинице в Москве Среди пострадавших – 8 детей…

5 22 6 5359

Популярное за неделю

Новости

В России продолжаются выходные – власти продлили майские праздники из-за эпидемиологической ситуации в стране Многие представители бизнеса выступили с критикой этого решения…

5 8 6 16407
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Список недружественных стран может состоять из одного слова: все. Весь мир…

5 37 6 102559 28.04
#слушать 51:05 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
На ваш взгляд, нужно ли запретить охоту?
5 32 6 82140 29.04
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

«Отрыв от народа и ... Падение!» -3,6% составило снижение реальных располагаемых доходов населения в I кв. 2021. Не зря Росстат отложил публикацию этой цифры на неделю после послания президента. Бледно выглядел бы наш президент с такой цифрой…

5 184 6 145226 29.04
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Путин, Визы в США, Навальный, Пасха, благодатный огонь, яйца, граффити и ОМОН Железный занавес — важнейший элемент подлинной русской государственности. Без него построение поповско-гэбэшно-опричного счастья и рая для 140 млн человек невозможно…

5 48 6 117728 02.05
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9105005
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4894857

Сегодня в эфире