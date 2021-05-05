Сразу несколько законопроектов, которые уже окрестили репрессивными, внесены накануне в Госдуму

Группа депутатов от нескольких парламентских партий предлагают лишить права на участие в думских выборах людям, которые могут быть связаны с организациями, признанными экстремистскими. Запрет распространяется и на тех, кто финансировал подобные структуры. Такие меры должны будут действовать в течение пяти лет после соответствующего решения суда. Еще один законопроект ужесточает законодательство о нежелательных организациях. За работу в них предлагается наказывать на срок до шести лет лишения свободы. Все это происходит на фоне рассмотрения в суде иска о признании экстремистскими организаций, созданных политиком Алексеем Навальным. Политолог Александр Кынев считает такие меры избыточными.

Большинство запретительных законопроектов дублируют друг друга, отметил Александр Кынев.