Страны Евросоюза впервые одобрили употребление в пищу насекомых

Разрешение коснулось сушеных мучных червей. В Еврокомиссии сказали, что в продуктах из насекомых есть шанс перейти к более устойчивой продовольственной системе. Личинки мучных червей являются альтернативным источником белка. Разрешено есть как целую личинку, так и в виде порошка. В то же время германское Федеральное ведомство по защите прав потребителей и безопасности продуктов питания предупредило, что потребление мучных червей «может вызвать аллергические реакции у чувствительных людей», поэтому на упаковке должно быть соответствующее указание.

