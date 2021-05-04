Российское правительство обсуждает снижение т.н. «нештрафуемого порога скорости»

Российское правительство, как пишет газета «Коммерсантъ», обсуждает снижение т.н. «нештрафуемого порога скорости». Речь идет о возможном введении нового штрафа при превышении скорости на 10–20 км/ч. Его будут присылать нарушителям исключительно в черте города. Правительственная комиссия по безопасности движения поручила МВД и министерству транспорта представить в течение трех месяцев «согласованную позицию». Основным лоббистом нового штрафа, по сведениям газеты, выступает правительство Москвы. ГИБДД пыталась вернуть штраф в 2014 году, но до Госдумы он не дошел. В 2019 году от идеи отказались в правительстве под предлогом, что могут пострадать невиновные водители.