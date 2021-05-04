В Тегеране погибла сотрудница посольства Швейцарии

Первый секретарь дипмисии выпала из окна здания, в котором жила, передает местное агентство Fars. Имени погибшей не разглашают. В экстренных службах Ирана сказали, что тело погибший обнаружили спустя значительное время поле ее смерти. Швейцария представляет в Исламской республике также интересы США с тех пор, как Вашингтон и Тегеран разорвали отношения более 40 лет назад.

