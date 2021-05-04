Более 80 человек пропали после недавних акций протеста в Колумбии

Все они принимали участия в этих выступлениях, передает местная радиостанция FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека. Наибольшее число сообщений об исчезновениях людей приходят из города Кали на западе страны. С прошлой недели в Колумбии не прекращаются демонстрации против налоговой реформы. В результате беспорядков пострадали более 800 человек, погибли не менее 19.