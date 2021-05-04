В Бурятии подожгли церковь, служителя которой обвинили в насилии над детьми

По данным местной полиции, в результате ЧП частично обгорела площадка у иконостаса. По подозрению в поджоге задержали 27-летнего местного жителя. Его мотивы устанавливают, сам задержанный говорит, что совершил нападение под действием алкоголя. Как передает местное агентство «Ариг Ус» 65-летнего дьякона, который служил в церкви, обвиняют в семи эпизодах изнасилования детей, совершенных за три года. Сейчас он арестован.