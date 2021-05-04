Следствие рассматривает короткое замыкание в качестве приоритетной версии пожара в московской гостинице

Он произошел минувшей ночью, погибли два человека. Как говорят в управлении СК, ЧП могло произойти из-за ненадлежащей эксплуатации здания. Владельцы гостиницы допустили грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. В момент пожара не сработала ни одна система противопожарной защиты. Заведение размещалось в бывшем отделении Сбербанка, в коридорах осталось много электропроводки, кабелей, которые при возгорании выделили огромное количества дыма, это отрезало пути эвакуации с верхних этажей. Сейчас следователи разыскивают учредителя отеля.
2021-05-04T23:00:58+03:00
2021-05-04T23:00:58+03:00
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23:00, 04 мая 2021
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