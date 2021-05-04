Ночная репетиция парада Победы началась на Красной площади

По центру Москвы сегодня пройдет военная техника. Из-за этого ряд центральных улиц, в том числе Тверская, Охотный ряд, Моховая и другие будут перекрыты для прохождения колонн. Следующая репетиция, уже дневная, запланирована на четверг, 7 мая.