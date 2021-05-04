Президент США Джо Байден рассчитывает уже в следующем месяце встретиться с Владимиром Путиным

Он сказал журналистам, что сейчас в американской администрации идет работа для проведения такого саммита. Ранее глава Белого дома предложил российскому президенту встретиться в третьей стране для обсуждения назревших в двусторонних отношениях проблем. Место переговоров и дата пока не называются. В Кремле подтверждали, что приглашение получено.