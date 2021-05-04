В благотворительные списки миллиардера и сенатора Керимова в Дагестане попали семьи, которые не нуждаются в деньгах

На это обратило внимание региональная газета «Черновик».

Случай с присвоением денег произошёл в дагестанском селе Хазар. Там составитель списков включил в них своих родственников, которые живут в достатке. Об этом написал в инстаграме госсекретарь Дагестана Хизри Абакаров. Он отправился в село и выяснил, что в Хазаре только одна нуждающаяся семья, а также 25 малоимущих. Но людей в списках оказалось больше, отмечает газета Черновик. Абакаров сожалеет о том, что в Рамадан люди цитата «на благом деле могут преследовать свои интересы и вести себя нечистоплотно». Напомню, неделю назад сенатор от Дагестана Сулейман Керимов обещал выделить семьям ряда районов республики по 20 тысяч рублей. Это касается и мест где родился миллиардер, а также его жена. Благотворительную акцию он решил провести по случаю священного для мусульман месяца Рамадан. Керимов обещал: деньги получат несколько десятков тысяч семей. Критики называют раздачу денег предвыборной акцией. В сентябре бизнесмен хочет переизбраться в парламент Дагестана лишь в этом случае он сможет остаться в Совете Федерации.

Керимов — один из богатейших людей России. Журнал Forbes оценивает его состояние почти в 16 миллиардов долларов.