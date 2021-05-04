Скандал разгорается в Чехии вокруг вице-премьера, главы МВД Яна Гамачека

Оппозиция потребовала отставки из-за публикации о возможной попытке политика скрыть результаты расследования взрывов на арсенал.

Незадолго до своей поездки в Москву, которая была запланирована на 19 апреля, вице-премьер Ян Гамачек рассказал членам правительства о возможной сделке с Москвой. Издание Seznam Zpravy сообщает, что он готов был предложить замять скандал о взрывах в Вербетице, взамен российская сторона должна была предоставить миллион доз Спутника и встречу в Праге президентов США и России. Напомню, на момент, когда Гамачек должен был лететь в Москву, он исполнял обязанности министра иностранных дел. Как пишет Сезнам, в итоге Гамачека отговорили от поездки в Москву, опасаясь, что российская сторона запишет переговоры и будет использовать информацию для шантажа. На закрытом заседании, на котором присутствовали и руководители спецслужб, планировалось обсудить дальнейшие шаги относительно действий Яна Гамачека. По словам участников встречи, еще до начала заседания, он вышел к микрофону и заявил, что у него чистая совесть.В итоге, прозвучало только заявление самого вице-премьера, никто из оставшихся участников встречи не был допущен к микрофону. В последствие они сказали, что никаких фактов, которые бы доказали невиновность вице-премьера, не прозвучало и что закрытый формат встречи у всех вызывает подозрения. Еще до начала, они должны были выполнить несколько условий. «В зале не должно быть записывающих устройств, таких как мобильные телефоны, ноутбуки, так называемые умные часы», — пояснил председатель встречи

Филип Войтех. Чешская оппозиция потребовала, чтобы утром вице-премьер Ян Гамачек заявил о своей отставке.

Из-за взрывов в Врбетице в 2014 году, полиция объявила в розыск двух предполагаемых сотрудников российской военной разведки. Москва обвинения в причастности к взрывам отвергает.