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22:02, 04 мая 2021

В Думе предложили запретить причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

За руководство такой организацией – от 2 до 6 лет лишения свободы. Также авторы документа предложили признавать какую-либо структуру нежелательной, если она оказывала посреднические услуги при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».
По словам политолога Александра Кынева, большинство запретных законопроектов дублируют друг друга. Как он отметил в интервью радиостанции «Эхо Москвы», в этом нет никакого смысла, «система сама себе изображает видимость кипучей работы».

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий баллотироваться в парламент гражданам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, нельзя допускать таких людей в законодательные органы. «Нельзя допускать людей на должности, в данном случае мы рассматривали в Госдуму, которые причастны к экстремистским организациям. И здесь каких-то дополнительных вопросов не должно быть. Они не должны работать в Госдуме. Если экстремисты у нас будут проникать в законодательные органы, то какие законы будут писаться в Госдуме? По-моему, тут однозначный ответ», — сказал депутат. При этом А.Чепа сказал, что этот законопроект не связан с намерением признать Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией. Автором законопроекта стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия» Василий Пискарев. Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ». *ФБК — российские власти называют иностранным агентом.

«По поводу санкций за участие в работе нежелательных организаций, это итак есть. Я думаю, новые запретительные инициативы, которые на самом деле не прекращаются, мы видим они идут валом в последнее время. Большинство из них дублируют друг друга, и ничего реально не прибавляют к тем запретам, которые уже есть», — сказал он.
По мнению А.Кынева, в этом нет никакого смысла, принятие очередного запретного дублирующего законопроекта показывает всего лишь видимость «кипучей деятельности конкретных депутатов».
«Это такая ярмарка законотворчества — давайте придумаем еще новый запрет, как еще раз запретить уже многократно запрещенное. Никакого смысла в этом нет. Это система сама себе изображает видимость кипучей работы, демонстрируя необходимость и нужность со стороны конкретных депутатов, чтобы их взяли на следующий созыв, и случайно не забыли вставить их в списки», — пояснил он.
А.Кынев отметил, что нет никаких сомнений, что никто не собирался пускать на выборы оппозиционных кандидатов.
«Сегодня нет ни одного человека, который верит, что кого-то из сотрудников ФБК* или из штаба Навального, или какого-то иного нежелательного оппозиционера вообще зарегистрируют на предстоящих выборах. У нас достаточной большой опыт за эти годы, который говорит о том, что никого пускать вообще в принципе не собираются. Поэтому кого он и хотят испугать этими запретными законами? Количество допущенных все равно не изменится. Это такое масло масленое, расстрел через повешение. Количество запретов итак уже давным-давно превысило все разумные пределы. Этих рубежей, через которые отсекаются кандидаты, более, чем достаточно, и 225 ограничение не решает ничего», — отметил он.
Законопроекты о запрете причастным к работе экстремистских организаций баллотироваться в Госдуму и запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций внесены в нижнюю палату парламента.
Автором законопроекта стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия» Василий Пискарев.

*ФБК — российские власти называют иностранным агентом.


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