Соединенные штаты не стремятся к обострению отношений с Россией, заверяют в Белом доме

В то же время в руководстве США считают, что двусторонние отношения должны включать в себя ряд вопросов, которые вызывают обеспокоенность в Белом доме. И ответные меры на действия Кремля, вроде покушения на Алексея Навального, вмешательство в американские выборы и хакерская атака на компьютерные сети федерального правительства, передает агентство ТАСС.