ФСБ собирается потратить почти 3 млн рублей на электрошокеры

Спецсредства закупают с формулировкой «для государственных нужд», пишет интернет-издание МБХ.Медиа со ссылкой на портал госзакупок. Всего служба собирается приобрести почти 300 устройств примерно за 10 тысяч рублей. В прошлом месяце Росгвардия закупала 100 аналогичных устройств, а МВД России весной 2020 года приобрело больше 10 тысяч электрошокеров.

