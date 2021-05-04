«Черновик»: В благотворительные списки сенатора Керимова попали в том числе те, кто не нуждается в помощи

В благотворительные списки сенатора Сулеймана Керимова попали в том числе те, кто не нуждается в помощи, пишет дагестанская газета «Черновик». Ранее «единоросс» Керимов объявил, что раздаст в благотворительных целях по 20 тысяч рублей малообеспеченным семьям. В одном из районов, как пишет газета, составитель списка вписал своих родственников. Ряд критиков посчитали решение миллиардера о выделении помощи предвыборной акцией.

