Специалисты компании BioNTech прогнозируют появление коллективного иммунитета от коронавируса только через год

И только в некоторых странах, пишет газета The Wall Street Journal. Эксперты настаивают, что высокий уровень вакцинации должен быть достигнут по всему миру. Ранее опрошенные газетой The New York Times эксперты выразили сомнения в возможности достижения коллективного иммунитета в США из-за появления новых вариантов вируса.