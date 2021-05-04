Чешская оппозиция потребовала отставки первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека

Это связано с публикацией в издании Seznam Zprávy расследования, где утверждается, что он пытался скрыть данные о взрывах на арсенале 7 лет назад. И делал это якобы в обмен на поставки Москвой вакцины от коронавируса и проведения в Праге встречи президентов России и США. Сегодня в парламенте прошло закрытое заседание, на котором обсуждали эти обвинения. Сам Гамачек настаивает, что ничего подобного он не планировал.