Чешская оппозиция потребовала отставки первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека

Это связано с публикацией в издании Seznam Zprávy расследования, где утверждается, что он пытался скрыть данные о взрывах на арсенале 7 лет назад. И делал это якобы в обмен на поставки Москвой вакцины от коронавируса и проведения в Праге встречи президентов России и США. Сегодня в парламенте прошло закрытое заседание, на котором обсуждали эти обвинения. Сам Гамачек настаивает, что ничего подобного он не планировал.
2021-05-04T21:03:14+03:00
2021-05-04T21:03:14+03:00
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21:03, 04 мая 2021
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