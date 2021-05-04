В Думе предложили запретить причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

В Госдуму внесен законопроект, который не допускает к парламентским выборам тех, кто связан с организацией, признанной экстремистской. Проект распространяется на граждан, которые участвовали в деятельности такой структуры, или оказывали ей финансовую или даже консультационную помощь. В том числе до признания ее экстремистской. Все это происходит на фоне иска прокуратуры Москвы о признании экстремистскими организаций, созданных политиком Алексеем Навальным.
2021-05-04T21:02:48+03:00
2021-05-04T21:02:48+03:00
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21:02, 04 мая 2021
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