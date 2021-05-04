России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии

Этого не исключил спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр. Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь». Он напомнил, что ранее ЕСПЧ потребовал освободить Навального, однако Москва не выполнила этого решения. Самому Мэру ранее был запрещен въезд в Россию. Так Москва ответила на санкции ЕС против глав российских силовых ведомств, введенные в связи с покушением на оппозиционера.