России могут грозить новые санкции, если Алексея Навального не освободят из колонии

Этого не исключил спецдокладчик ПАСЕ Жак Мэр. Соответствующие процедуры могут быть запущены уже в июне, сказал член французской делегации в ассамблее телеканалу «Дождь». Он напомнил, что ранее ЕСПЧ потребовал освободить Навального, однако Москва не выполнила этого решения. Самому Мэру ранее был запрещен въезд в Россию. Так Москва ответила на санкции ЕС против глав российских силовых ведомств, введенные в связи с покушением на оппозиционера.
2021-05-04T21:01:54+03:00
2021-05-04T21:01:54+03:00
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21:01, 04 мая 2021
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