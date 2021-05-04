Депутат Чепа: Нельзя допускать людей в Госдуму, которые причастны к экстремистским организациям

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, запрещающий баллотироваться в парламент гражданам, причастным к деятельности организаций, признанных в России экстремистскими. Как сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» один из авторов законопроекта, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, нельзя допускать таких людей в законодательные органы.

«Нельзя допускать людей на должности, в данном случае мы рассматривали в Госдуму, которые причастны к экстремистским организациям. И здесь каких-то дополнительных вопросов не должно быть. Они не должны работать в Госдуме. Если экстремисты у нас будут проникать в законодательные органы, то какие законы будут писаться в Госдуме? По-моему, тут однозначный ответ», — сказал депутат.

При этом А.Чепа сказал, что этот законопроект не связан с намерением признать Фонд борьбы с коррупцией* экстремистской организацией.

Автором законопроекта стала группа депутатов, в том числе председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член фракции «Единая Россия» Василий Пискарев.

Законодательная инициатива предусматривает внесение изменений в статью 4 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы ФС РФ».

*ФБК — российские власти называют иностранным агентом.