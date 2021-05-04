Турецкие власти делают все, чтобы предоставить для российских туристов безопасный отдых – журналист

Глава МИД и министр туризма Турции готовы приехать в мае в Москву для переговоров. Как сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» турецкий журналист Абдуррахман Камбуроглу, страна уже готова принять туристов из России, а турецкие власти делают все, чтобы предоставить им безопасный отдых.

«Турция была в принципе готова принимать российских туристов. На данный момент она принимает всех туристов, желающих приехать. Но так как Россия отменила авиасообщение с Турцией, власти сейчас принимают все усилия, чтобы заверить российскую сторону в полной безопасности туристов. Все надеются, что с 1 июня все рейсы возобновятся. Сейчас ведется ряд переговоров, и с российской стороны есть ряд требований, которые Турция должна предоставить некоторые гарантии для туристов здесь безопасно», — рассказал он.

По словам А.Камбуроглу, представители министерства здравоохранения и местных комитетов здоровья контролируют и инспектируют все отели страны на предмет соблюдения необходимых санитарных мер.

«Есть поручения по введению ограничительных мер в отелях. Они, например, принимают меньше туристов, чем в иное время. Соблюдаются все санитарно-эпидемиологические меры. Представители Минздрава постоянно контролируют всю ситуацию, проверяют всех гостей еще в аэропорту. При въезде иметь тест на коронавирус и только потом предъявив документ, можно заехать на территорию страны», — рассказал он.

При этом, для туристов нет никаких ограничений, добавил журналист. «Наоборот, для них все двери открыты. Для Турции российский турист имеет большое значение, потому что он возглавляет первое место по туристам», — отметил он.

По его словам, турецкий власти также ведут переговоры с российской стороной о закупке, а возможно частичном производстве на своей территории вакцины «Спутник V».

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе.