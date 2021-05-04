Богатейшие американцы заработали почти 200$ млрд. за первые 100 дней президентства Джо Байдена

Это объясняется ростом американского рынка акций, быстрыми темпами вакцинации и принятием стимулирующих мер объемом почти $2 трлн., передает агентство Bloomberg. В то же время за первые сто дней президентства Дональда Трампа те же люди стали богаче примерно на $860 млрд., подсчитали эксперты. Несмотря на пандемию, все группы населения США в прошлом году увеличили свое благосостояние, говорится в отчетах ФРС США.