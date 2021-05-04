Суд в Гомеле вынес приговор четырем доверенным лицам кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской

Он приговорил их к 6 и 6,5 годам колонии по обвинению в подготовке к захвату зданий госорганов», пишет местное интернет-издание Tut.by Ровно такие же сроки запросило для них обвинение, отмечают журналисты. Никто из осужденных не признал вину. В марте белорусский Следственный комитет опубликовал видео, на котором, по версии следствия, Светлана Тихановская и ее доверенные лица обсуждали захват зданий государственных органов в Гомеле. Представители оппозиционного политика настаивают, что Тихановская никогда не участвовала в разработке подобных планов.

