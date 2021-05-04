Законопроект о запрете россиянам участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций внесли в Госдуму

В качестве наказания предлагается до 4 лет лишения свободы. За руководство такой организацией – от 2 до 6 лет лишения свободы. Также авторы документа предложили признавать организацию нежелательной, если она оказывала посреднические услуги при операциях с деньгами и имуществом для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности государства».