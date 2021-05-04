Инициатива правительства по снижению нештрафуемого порога превышения скорости правильная – автоэксперт

Правительство вернулось к обсуждению снижения нештрафуемого порога скорости. Автоэксперт Игорь Моржаретто в интервью «Эху Москвы» назвал это полезной инициативой, и что нештрафуемый порог не имеет права быть таким большим.

Речь идет о возможном введении нового штрафа при превышении скорости на 10-20 км в час в черте города.

«Я считаю, что такой порог не имеет права быть таким большим, какой у нас есть, 20 км — это многовато. Этого нет ни в одной стране мира. И я не стал бы разделять город, деревню, на трассу, потому что это запутает водителей. Проще ввести какие-то единые стандарты, чтобы в голове не работал непрерывный калькулятор. А 10 км — это нормально, снизили на 10, так везде на 10», — сказал И.Моржаретто.

Эксперт напомнил, что еще необходимо упорядочить знаки на дорогах.

«Нам давно обещали наряду с этим снижением провести ревизию на дорогах и упорядочить знаки, которые расположены часто хаотично. Но этого пока не произошло», — отметил он.