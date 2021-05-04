Футбольные клубы «Спартак» и «Арсенал» могут наказать за поведение болельщиков

Накануне во время первого тайма игры в Туле между фанатами произошла стычка. Ее участники выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции. «Спартак» выиграл матч со счетом 2:1 и поднялся на второе место в таблице РПЛ за два тура до финиша первенства. Поведение болельщиков рассмотрит послезавтра Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного Союза.
2021-05-04T20:05:20+03:00
2021-05-04T20:05:20+03:00
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20:05, 04 мая 2021
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