Футбольные клубы «Спартак» и «Арсенал» могут наказать за поведение болельщиков

Накануне во время первого тайма игры в Туле между фанатами произошла стычка. Ее участники выломали несколько десятков кресел стадиона. В конфликт пришлось вмешаться полиции. «Спартак» выиграл матч со счетом 2:1 и поднялся на второе место в таблице РПЛ за два тура до финиша первенства. Поведение болельщиков рассмотрит послезавтра Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного Союза.