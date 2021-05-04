Суд в Италии обязал местный филиал компании Pfizer выплатить полмиллиона евро одному из покупателей

Суд в Италии обязал местный филиал американской фармацевтической компании Pfizer выплатить полмиллиона евро одному из покупателей.

Это компенсация за побочный эффект от лекарства. Как передает итальянское агентство ANSA, 60-летний пациент принимал средство от болезни Паркинсона. Но вместе с этим он приобрел зависимость от азартных игр и гиперсексуальность. Сообщается, что иск рассматривали порядка 6 лет. Это первое подобное решение в Италии. До этого похожие штрафы компании были назначены в США и Австралии.

