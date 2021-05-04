Прокурор запросил десять лет лишения свободы для бывшего гендиректора авикомпании «ВИМ-Авиа» Александра Кочнева

Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и хищении кредитов. Кроме того, обвинитель попросил суд назначить Кочневу штраф в 2 млн руб. Для другой подсудимой — бывшего главного бухгалтера авиакомпании Екатерины Пантелеевой — гособвинение запросило девять лет колонии со штрафом 1 млн руб. Приговор будет оглашен 26 мая. В конце сентября 2017 года «ВИМ-Авиа» заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов.