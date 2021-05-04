Жителя Новосибирска приговорили к условному сроку в два года и два месяца из за видео об акции 31 января

Рената Коваленко признали виновным в призывах к массовым беспорядкам и экстремизму, рассказали его адвокаты. В течение двух лет ему нельзя менять место жительства без уведомления органов уголовно-исполнительной инспекции и необходимо отмечаться раз в месяц. 31 января в российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального.

