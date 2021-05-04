В Думе предложили запретить причастным к экстремистским организациям избираться депутатами

В Госдуму внесен законопроект о запрете баллотироваться в Думу гражданам, которые причастны к деятельности признанных экстремистскими организаций. Такая мера, по предложению авторов документа, должна действовать до пяти лет со дня соответствующего решения суда. Кроме того, согласно еще одной законодательной инициативе, россиянам предлагается запретить участвовать в деятельности нежелательных иностранных организаций за рубежом.