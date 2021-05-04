Глобальная температура на планете к концу века может вырасти почти на 2,5 градуса

Это произойдет даже если все намеченные мировым сообществом меры по защите климата будут реализованы, как запланировано, говорят в министерстве окружающей среды Германии. Между тем подписанное ранее Парижское соглашение по климату ставит цель не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к началу следующего века более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня. Если мер не принимать вовсе, предупреждают специалисты, то температуры могут вырасти почти на 3 градуса.