Турция предлагает России провести в этом месяце встречу по вопросу о безопасности туризма

Заседание могло бы пройти в Анталье, чтобы продемонстрировать принятые меры, сказал агентству ТАСС посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, для переговоров по эпидемической ситуации в Москву готовы вылететь министры иностранных дел и туризма страны. Кроме того, добавил глава дипмиссии, Турция готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией. Москва ограничила ранее авиасообщение с Турцией. В правительстве объясняли такой шаг новой вспышкой коронавируса в этой стране.