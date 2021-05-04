Турция предлагает России провести в этом месяце встречу по вопросу о безопасности туризма

Заседание могло бы пройти в Анталье, чтобы продемонстрировать принятые меры, сказал агентству ТАСС посол Турции в России Мехмет Самсар. По его словам, для переговоров по эпидемической ситуации в Москву готовы вылететь министры иностранных дел и туризма страны. Кроме того, добавил глава дипмиссии, Турция готова к 1 июня восстановить авиасообщение с Россией. Москва ограничила ранее авиасообщение с Турцией. В правительстве объясняли такой шаг новой вспышкой коронавируса в этой стране.
2021-05-04T19:32:24+03:00
2021-05-04T19:32:41+03:00
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19:32, 04 мая 2021
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