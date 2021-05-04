Банк России не исключает очередной вспышки коронавируса, которая может навредить экономике

В докладе регулятора о денежно-кредитной политике говорится, что этому могут способствовать в том числе появление мутаций, устойчивых к нынешним вакцинам. В то же время, считают авторы доклада, в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года. Большинство отраслей полностью восстановилось. У остальных восстановление сдерживается лишь сохраняющимися ограничениями.
2021-05-04T19:31:53+03:00
2021-05-04T19:31:53+03:00
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19:31, 04 мая 2021
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