Банк России не исключает очередной вспышки коронавируса, которая может навредить экономике

В докладе регулятора о денежно-кредитной политике говорится, что этому могут способствовать в том числе появление мутаций, устойчивых к нынешним вакцинам. В то же время, считают авторы доклада, в мировой, и в российской экономике пандемия уже играет менее значимую роль по сравнению с серединой или даже концом прошлого года. Большинство отраслей полностью восстановилось. У остальных восстановление сдерживается лишь сохраняющимися ограничениями.