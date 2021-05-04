Суд в Санкт-Петербурге арестовал на 10 суток акциониста Павла Крисевича

Его задержали еще в воскресенье в центре города во время показа картин в поддержку политзаключенных. Крисевича, по словам его адвоката, признали виновным в повторном нарушении правил проведения акции. Вместе с ним быдла задержана художница Анастасия Михайлова. Оба они двое суток провели в отделе полиции.
2021-05-04T19:31:24+03:00
2021-05-04T19:31:24+03:00
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19:31, 04 мая 2021
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