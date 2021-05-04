Власти Мексики официально извинились перед народом майя

Это связано с их дискриминацией, с начала колонизации Америки, сказал президент республики Мануэль Обрадор.

Здесь мы из необходимости соблюдения государственной этики и согласно собственным убеждениям приносим самые искренние извинения народу майя за ужасные преступления, которые совершали отдельные лица и национальные власти в ходе конкисты, трёх веков колониального господства и за 200 лет независимой Мексики.

Поэтому мы просим прощения и заявляем, что никогда не забудем жителей глубокой Мексики.

Представитель народа майя Ана Дзиб попросила мексиканского президента принести эти извинения в виде конкретных дел для защиты коренных народов — создать «комиссию памяти и признания», а также обеспечить защиту достоинства и прав человека.

