Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров решил принять участие в выборах в городской парламент

До этого он объявил о начале кампании по избранию в Госдуму.

Глава петербургского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров собирается баллотироваться в Законодательное собрание по своему одномандатному округу в Петроградском районе Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба партии. Депутат также пообещал, чтобы попросит президиум регионального политсовета разрешить ему возглавить список «Единой России» на выборы в городской парламент. Примечательно, что ранее Макаров подал документы для участия в праймериз, чтобы стать кандидатом в депутаты Государственной думы. Сделал он это под личным контролем секретаря генсовета партии Андрея Турчака. При этом ранее Макаров уверял, что собирается избираться только в Заксобрание. Депутатом в Петербурге он избирается уже 18 лет. Добавлю, что прием документов на праймериз «Единой России» закончится 14 мая. Сам предварительный отбор кандидатов пройдет с 24 по 30 мая. Проголосовать можно будет через сервис «Госуслуги».

Единый день голосования намечен в России на 19 сентября.