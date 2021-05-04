Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишил званий больше 80-ти бывших силовиков Их обвинили в дискредитирующих поступках из-за поддержки протестов.

Структуры, в которых работали сотрудники, лишённые воинских и специальных званий, власти Белоруссии не назвали. Фамилии силовиков тоже неизвестны. Дестабилизация ситуации в стране и нагнетание протестных настроений в обществе – это вменяют десяткам бывших силовиков. Их обвиняют в том числе в публикации личных данных госслужащих и милиционеров. В указе Александра Лукашенко также сказано, что силовики в период протестов в республике – они напомню начались сразу после выборов президента 9 августа — выбрасывали служебные удостоверения, снимали погоны, отказывались исполнять свои обязанности. Некоторые из лишённых званий стали фигурантами уголовных дел, в том числе за организацию актов терроризма, отметили в пресс-службе Лукашенко. После очень жёстких действий силовиков в Белоруссии в сети прошлой осенью оказались личные данные нескольких тысяч силовиков, которые возможно участвовали в разгоне протестных акций. Их помогали раскрывать коллеги. В списке также были указаны также звания и отделения МВД, где служат сотрудники. В ответ власти Белоруссии обвинили силовиков, занявших сторону оппозиции, в попытке госпереворота.

Протесты в Белоруссии с требованием отставки Лукашенко не прекращались больше полугода. В последнее время акции проходят эпизодически и носят локальный характер, отмечает агентство Интерфакс.