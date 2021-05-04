Российское правительство запретило летом экспортировать гречку

В постановлении, которое было опубликовано сегодня на официальном портале правовой информации, говорится, что эта крупа является жизненно важным для внутреннего рынка страны продуктом. Между тем средняя цена на гречиху, по данным министерства сельского хозяйства, с начала года выросла более чем на треть. Самым крупным покупателей крупы за границей был при этом Китай.
2021-05-04T18:32:56+03:00
2021-05-04T18:32:56+03:00
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18:32, 04 мая 2021
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