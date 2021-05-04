Спикер законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров намерен участвовать в выборах в городской парламент

Он подал документы, чтобы стать кандидатом «Единой России» в одномандатном округе Петроградского района, пишет интернет-издание «Фонтанка». Неделей ранее Макаров объявил об участии в думской кампании. Новое выдвижение спикера заксобрания, по словам источников издания, стало сюрпризом и для многих его однопартийцев, и для Смольного, где считали вопрос ухода Макарова в Москву депутатом Государственной думы решённым.

