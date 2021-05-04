Власти ЦАР проверят сообщения о нарушениях со стороны российских наемников в республике, заверили в правительстве

В то же время там сказали, что считает надуманными выводы расследования ООН по этому вопросу. Ранее миротворческая миссия в ЦАР представила доклад с описанием нарушений, которые совершены в период с декабря прошлого года по апрель нынешнего. В нем говорится в том числе о внесудебных расправах, пытках, сексуальном насилии, бесчеловечным обращении со стороны правительственных сил и поддерживающих их отряды российских наемников, передает AFP. Россия уже больше двух лет поддерживает нынешнее правительство ЦАР в борьбе с вооруженными отрядами оппозиции и террористическими группировками.