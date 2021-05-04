Власти Белоруссии лишили званий более 80 бывших военнослужащих и сотрудников различных силовых ведомств

Все они, как говорится в тексте указа президента Александра Лукашенко, способствовали нагнетанию протестных настроений в обществе. В том числе якобы организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в Интернете экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям. А еще публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес. После начала протестов в республике группа бывших силовиков приняла участие в создании проекта, который помогает раскрывать личности сотрудников силовых структур, участвующих в подавлении акций. В ответ Минск обвинил их в подготовке переворота.