Крупнейший в мире ювелирный дом Pandora отказывается от продажи природных алмазов в пользу произведенных в лаборатории

Гендиректор компании Pandora сказал британскому изданию, что смена производственной политики связана с беспокойством по поводу состояния окружающей среды и с принятой практикой работы в горнодобывающей промышленности. По его словам, производство искусственных алмазов обходится примерно в три раза дешевле, чем их добыча. Искусственные бриллианты будут производиться в Великобритании; она же станет первой страной, где они будут продаваться. Мировая добыча алмазов в прошлом году снизилась почти на одну треть по сравнению с 2017-м годом, когда она составляла 150 млн каратов. Наибольшее падение показателей пришлось на Россию, Канаду, Ботсвану и Австралию. На ситуацию также серьезно повлияла и пандемия коронавируса. Всемирно известная компания Де Бирс, которая извлекает из недр земли одну пятую часть всего объема алмазов в мире заявила, что ее производство в 2020— м году сократилось на 18 процентов. Сейчас, сообщает Би-би-си, более половины искусственно выращенных драгоценных камней поступают на мировой рынок из Китая. Проблема, которую эта страна представляет для глобальной экологии, состоит в том, что там широко распространена угольная электроэнергетика, то есть, электричество, обеспечивающее процесс добычи алмазов, производится паровыми электростанциями, работающими на угле, поясняет автор публикации. — В то же самое время, например, крупнейший американский производитель алмазов, Diamond Foundry на сто процентов работает на электричестве, поставляемом гидроэлектростанциями, что не влечет за собой никаких выбросов, загрязняющих атмосферу.

Помимо этого, пишет сайт Би-би-си, приводя данные Human rights watch, добыча алмазов традиционно сопряжена с эксплуатацией человеческого труда и нарушениями прав человека. Не случайно, отмечают наблюдатели, что к сворачиванию этого процесса активно подключилась и Организация объединенных наций, по данным которой разработка алмазных месторождений напрямую сопряжена с военными конфликтами, регулярно возникающими в таких странах как Кот д’Ивуар, Сьерра Леоне, Демократическая республика Конго и Ангола.

ОТВОДКА

По мнению западных экспертов, переход на производство искусственных алмазов не повлияет на их спрос на мировом рынке.