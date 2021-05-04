Германское отделение «Союза защиты природы» подало иск против продолжения строительства газопровода «Северный поток 2»

В начале апреля Ведомство по судоходству и гидрографии отклонило протесты экологических объединений против разрешения на строительство, поступившие в середине января. В середине апреля жалобу на это решение и иск против продолжения работ уже подал союз «Немецкая экологическая помощь».

Защитники природы аргументируют, что последние 16,5 километра газопровода проходят через зону охраны птиц. Ведомство, однако, считает, что прокладка труб будет вестись лишь на краю этого ареала. Поэтому строительство не имеет большого значения для особых видов пернатых. Кроме того, газопровод итак строится в зоне интенсивного судоходства.

Представительница ведомства заявила накануне, что оба иска, поданные в административный суд земли Гамбург, закономерно приведут к приостановке работ. Неизвестно, продолжатся ли они в мае. Президент «Союза защиты природы» отметил, что процессы, основанные на протестах экологов, привели к остановке строительства зимой — в особый сезон охраны птиц. Процесс «Союза защиты природы» против ведомства по судоходству длится с 2018 года.

До окончания строительства газопровода осталось проложить около 150 километров, 30 из них — в акватории Германии.