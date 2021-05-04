В Москве могут проверить все хостелы и мини-отели после пожара в гостинице на юго-востоке Москвы, где системы противопожарной защиты оказались неисправны. Жертвами трагедии стали два человека.

Отель под названием «Вечный зов премиум» располагается в бывшем отделении Сбербанка. Это пятиэтажное здание с одним центральным входом со стороны улицы, заасфальтированным задним двориком, заколоченной внешней лестницей на крышу. Проходя мимо можно и не заметить следов ночного пожара. Но если присмотреться – открыты почти все окна. На первом этаже стекла покрыты отражающей золотой пленкой, но сквозь открытые форточки видно черные от гари стены. С другой стороны несколько окон разбиты – за ними видны закрытые решетки. Здесь в 3.30 утра и начался пожар. В гостинице в этот момент находилось более 300 человек, в том числе 114 детей из разных городов – они приехали в Москву на слет кадетов. Выбраться им помогали другие постояльцы. Очевидцы рассказывают, что помещения заволокло густым черным дымом, найти выход было невозможно. Люди пытались покинуть здание через окна, но на первом этаже они закрыты решетками. Один парень, кадет, выпрыгнул в окно, сломал ноги. Как рассказал Эху один из постояльцев гостиницы, во время пожара система оповещения и пожаротушения в здании не сработали.

Очевидцы рассказывают, что люди пытались покинуть здание самостоятельно, не дожидаясь помощи. Выбраться смогли не все. Двое пострадавших взрослых скончались. Еще один в критическом состоянии. В больницах находятся 14 человек, в том числе 8 детей.

В столичной прокуратуре сообщили, что системы противопожарной защиты в гостинице были неисправны, отсутствовали эвакуационные выходы. Ведомство проводит проверку. Проверить заодно решили и организатора кадетского слета. Сообщается, что часть детей, эвакуированных из отеля, уже вернулись домой, остальных разместили в Москве.

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