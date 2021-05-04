Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда заявили о разводе

По их словам, они больше не могут развиваться в качестве пары.

В совместном заявлении супругов говорится, что они приняли это решение после долгих размышлений и работы над отношениями. Пара также отмечает, что продолжит совместную работу в благотворительном фонде, который был открыт в 2000-м году. Идея создать такую организацию появилась из-за желания помочь людям, рассказывала ранее Мелинда Гейтс:

«В 1997 году мы прочитали статью о желудочно-кишечных заболеваниях, уносящих жизни многих детей в мире. И мы постоянно говорили себе: «Так не должно быть. В США можно просто купить таблетки в аптеке». Мы собрали группу учёных и начали изучать информацию о населении, о вакцинах, о том, что работало, а что нет»

Фонд, который на сегодняшний день располагает 50 миллиардами долларов, сыграл серьезную ролль в борьбе с пандемией коронавируса. Из него на разработку тест-систем и вакцин было выделено сотни миллионов долларов.

По данным журнала «Форбс», состояние Билла гейтса насчитывает свыше 130 миллиардов долларов, он занимает четвертое место в рейтинге самых богатых людей мира. При этом, как рассказывал сам Гейтс, трех своих уже совершеннолетних детей при воспитании они пытались оградить от необоснованной роскоши:

«Наша философия в том, чтобы наши дети ясно понимали: бóльшая часть денег идёт в фонд, поэтому мы хотим помочь им найти то, что их вдохновляет. Нам хочется создать баланс, в котором у них есть свобода делать что угодно, но при этом не спускать на них огромные средства, позволив им ничем не заниматься»

Финансовую сторону бракоразводного процесса супруги не раскрывают. Однако журнал «Форбс» пишет, что согласно законодательству штата Вашингтон, все имущество, полученное в браке, считается совместно нажитым и делится поровну. Исключение делается только в случае наличия брачного договора. Есть ли таковой у Гейтсев, не известно.

Билл и Мелинда Гейтс поженились в 1994 году. Они пробыли в браке 27 лет.