Ведущие оппозиционные партии Индии призывают ввести в стране общенациональный карантин

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии уже превышает 20 миллионов человек. В последние недели эпидемиологическая ситуация в Индии крайне осложнилась. Жители страны обеспокоены тем, что больницы переполнены. Врач одной из больниц сказал, что новый штамм вируса хуже поддается лечению.

Коронавирус в Индии вызывал тревогу еще в прошлом году, — признал в эфире «Эха» молекулярный биолог Ирина Якутенко.

Власти Австралии предупредили граждан страны, находящихся в Индии, о крупном штрафе и даже возможности тюремного заключения, если они попытаются вернуться на родину. Премьер-министр Скотт Моррисон подчеркивает, что это временные меры.

С сегодняшнего дня вступает запрет на въезд в США из Индии. В указе Джо Байдена о введении ограничений говорится, что на Индию приходится более одной трети новых случаев заболевания коронавирусом в мире, и что необходимы упреждающие меры для защиты здоровья населения страны от путешественников, въезжающих в США из Индии. Новые правила означают, что большинство неамериканских граждан, которые находились в Индии в течение последних 14 дней, не имеют права въезжать на территорию США. Запрет не касается резидентов США и членов их семей, а также некоторых других неамериканских граждан, в том числе студентов. Вице-президент США Камала Харрис, некоторые члены семьи которой проживают в индийском Дели, прокомментировала запрет на въезд из Индии: на вопрос журналистов, что она думает о людях в Америке, чьи близкие находятся в Индии и кого касается запрет, Камала Харрис ответила, что США ответственны за то, чтобы прийти на помощь в трудную минуту. В январе аналогичный запрет на въезд в страну Джо Байден ввел для Южной Африки. А позднее президент США продлил действие запрета, введенного еще ранее Дональдом Трампом, который касается Бразилии, Великобритании, Ирландии и 26 стран Европы. Въезд из Ирана и Китая в США сейчас также запрещен.